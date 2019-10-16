Минздрав утвердил реестр цен на лекарства из Нацперечня

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ведомства, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, такое регулирование позволит избежать завышения цен на лексредства, закупаемые медицинскими учреждениями самостоятельно через систему ProZorro.

Такое решение принято после анализом, проведенного в прошлом году Антимонопольным комитетом Украины, который установил: цены на некоторые препараты, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, завышены.

В настоящее время уже создан реестр предельных оптово-отпускных цен на некоторые лекарственные средства, включенные в Нацперечень основных лекарственных средств.

Цены будут регулироваться по модели референтного ценообразования (путем сравнения с ценами в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии, установления на основе медианы цен из трех самых референтных). Также для коррекции цены дополнительно будет применяться понижающий коэффициент 0.9, ведь уровень дохода и платежеспособности в Украине ниже, чем в странах, которые берутся для сравнения цен. В случае отсутствия данных о ценах во всех референтных странах реферирование не осуществляется.

Такое ценообразование будет применяться только для лексредств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по каким объем продаж за последние 12 месяцев составляет более 5 млн грн. Референтная цена рассчитывается для 23 международных непатентованных названий (действующих веществ) препаратов.