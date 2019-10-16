Китайская Huawei отчиталась о росте выручки вопреки санкциям США

Компания сообщила, что поставила за отчетный период более 185 млн смартфонов, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

При этом Huawei не опубликовала отдельных данных за третий квартал.

Как сообщалось, в августе Huawei сообщила, что ее бизнес подвергся меньшему влиянию торговых ограничений со стороны США, чем ожидалось, и компания "полностью готова" существовать и работать в условиях американских санкций.

При этом компания заявила, что ограничения на экспорт технологий США сократят годовую выручку в подразделении потребительских устройств Huawei Technologies Co., куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов, примерно на $10 млрд.

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Напомним, с мая 2019 года Huawei находится под санкциями: американским компаниям запрещено работать с корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от внешних угроз.

В июле министр торговли США Уилбур Росс говорил, что США намерены смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

Huawei – крупнейший в мире производитель оборудования для телекоммуникационных сетей и второй по величине производитель смартфонов.