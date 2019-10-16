Кабмин отложил вступление в силу нового порядка ввоза товаров на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве, с 29 октября согласно этому постановлению должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти для детей до 14-ти лет.

"А именно по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт. Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Минветеранов приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №815 от 17 июля утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения и перемещения товаров через нее на востоке Украины.

Порядком вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Как поясняли в Министерстве по вопросам оккупированных территорий, главным отличием нового Порядка должно было стать изменение принципа определения перечня товаров, которые могут перевозиться через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. В частности, перечень разрешенных товаров должен быть заменен списком только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров.

Таким образом, пересекающие линию разграничения в Донецкой и Луганской областях лица смогли бы перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению.

Согласно действующим нормам, через линию соприкосновения физлица могут проводить товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. гривен и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека.

Линию разграничения на Донбассе в обе стороны за месяц пересекпет более 1 миллиона человек.