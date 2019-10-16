АМКУ оштрафовал покупателя доли российского "Газпрома" в компании "Газтранзит"

Вместе с тем АМКУ предоставил свое разрешение на осуществление сделки, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как сообщалось, в феврале стало известно, что АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмен" за 41 млн грн купил 40,2% акций ЧАО "Газтранзит", ранее принадлежащих ПАО "Газпром" (РФ).

Конечным бенефициаром "Голдмен" указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" бывшего народного депутата Андрея Журжия.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины 22 января 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 86 млрд грн ($3,37 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.

Попытки "Газпрома" оспорить это решение в судах Украины оказались безуспешными.

В апреле 2017 года АМКУ направил в департамент государственной исполнительной службы Минюста требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн (штраф + 100% пени).

В рамках исполнительного производства был наложен арест на счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", принадлежащие ей акции АО "Газтранзит", акции ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины".

ЧАО "Газтранзит" было создано для реализации межправительственных соглашений между Украиной и РФ, а также "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" (тогда "Укргазпром") с целью увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. До последнего времени "Нафтогазу" и "Газпрому" принадлежило по 40,22% "Газтранзита", а "Турусгазу" – 19,57%.

"Газтранзит" в 1999-2001 годах реализовал первую фазу проекта по наращиванию мощности магистрального газопровода – строительство компрессорной станции (КС) "Тарутино" (Одесская обл.), что позволило увеличить пропускную способность газопровода на 3,9 млрд куб. м в год – до 20 млрд куб. м в год. Промышленная эксплуатация новой станции началась в мае 2001 года. В июне 2005-го между одним из лупингов и переходом через р.Дунай в районе КС "Орловка" "Газтранзит" ввел в эксплуатацию технологическую перемычку протяженностью 1,6 км с узлом редуцирования газа. Реализованные мероприятия позволили увеличить пропускную способность газопровода Ананьев–Тирасполь–Измаил до 21,6 млрд куб. м в год.

В структуре компании также головной офис, занимающий трехэтажный особняк в центре Киева и жилой городок обслуживающего персонала КС "Тарутино" (Тарутинский район, Одесская обл.)