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16.10.19 17:58

Порт Одессы увеличил перевалку грузов на 18%

За девять месяцев 2019 года в порту "Одесса" обработали 18,15 млн тонн грузов, что на 17,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Порт Одессы увеличил перевалку грузов на 18%

Об этом проинформировали в Администрации морского порта "Одесса", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

При этом основной объем перевалки в порту составили сухие и тарно-штучные грузы - в общей сложности за девять месяцев объем перевалки таких грузов составил 16,89 млн тонн, что на 17,6% выше прошлогоднего показателя.

Объем перевалки наливных грузов в порту за девять месяцев составил 1,26 млн тонн - на 16,7% больше показателя 2018 года.

По основным позициям в номенклатуре обработанные в порту Одесса грузы распределились таким образом:

В порту отметили, что из 17 стивидорных компаний абсолютным лидером по тоннажу является дочерняя структура немецкого логистического концерна HHLA "КТО", которая за девять месяцев перевалила почти 3,62 млн тонн.

В Администрации порта "Одесса" отметили, что рост основного производственного показателя деятельности порта обусловлен общей стабилизацией украинской экономики, введением в эксплуатацию новых мощностей (прежде всего по перевалке хлебных навалом), а также внедрением новых технологических схем диспетчеризации грузопотоков, прибывающих железнодорожным и автомобильным транспортом. В качестве основного фактора улучшения ситуации с наливными грузами специалисты называют начало перевалки сырой нефти из США.

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