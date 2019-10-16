Скандальный суд отменил ограничение высотности застройки в Протасовом Яру

Об этом свидетельствует решение судьи ОАСК Владимира Келеберды от 7 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Кроме того, суд обязал Департамент исключить из градостроительных ограничений предложения и абзац, где указано, что участок попадает в зону охраняемого ландшафта и проектную документацию нужно согласовывать в соответствии с выводами историко-градостроительного обоснования.

Суд счел, что Департамент градостроительства безосновательно ограничил высоту застройки на уровне 73,5 м согласно ГСН В.2.2-15-2005. Тогда как, по мнению суда, нужно было использовать ГСН В.2.2-24: 2009, нормы которого распространяются на проектирование новых высотных жилых и общественных зданий с условной высотой от 73,5 м до 100 м включительно.

Суд пришел к выводу, что участок, на котором планируется строительство ЖК Tourbillon, не входит в зону охраняемого ландшафта и не увидел оснований для применения положений распоряжения КГГА от 17 мая 2002 года по заповеднику "Древний Киев".

Также суд указал на отсутствие утвержденных границ исторического ареала города Киева, что подтверждается постановлением Верховного Суда от 27 февраля 2019 года. Кроме того, в связи с утратой силы с 1 января этого года приказа Минкульта, которым утверждены методические рекомендации по разработке историко-градостроительных обоснований, сейчас в Украине отсутствует механизм разработки, согласования и утверждения таких обоснований. А это делает невозможным выполнение требований о необходимости их получения.

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Напомним, в 2012 году Киевсовет передал в аренду ООО "Бора" участок площадью 2,78 га по ул. Н. Амосова в Соломенском районе Киева под строительство жилищно-офисно-торгового комплекса.

5 мая 2018 года ООО "Бора" получило градостроительные условия и ограничения для проектирования этого комплекса, в которых указывалась максимальная высота на уровне 73,5 м, а также отмечались ограничения по застройке ввиду того, что участок находится в Центральном историческом ареале столицы и в зоне охраняемого ландшафта.

В июне 2018 года ООО "Бора" передало участок в субаренду ООО "Дайтона Групп", которое в марте этого года получило разрешение на строительство. В мае ГАСИ остановила подготовительные и строительные работы. Однако в сентябре Окружной админсуд Киева отменил это предписание ГАСИ.

Застройка территории в Протасовом Яру вызвала массовые протесты. В июне этого года киевляне объявили бессрочную акцию против застройки и добиваются предоставления 30 гектарам Протасовом яру статуса объекта природно-заповедного фонда. В этом году застройщик начал вырубку деревьев на территории, установив бетонный забор.

Учредителями "Дайтона Групп" является ООО "Аллюр Девелопмент" и ООО "Стройинвест-Капитал". Владельцами "Аллюр Девелопмент" значатся Анатолий Бродский, Андрей Орлов, Дмитрий Паланчук и Антон Труш, а "Стройинвест-Капитал" – Виктор Угрин и Владимир Ясько.

Владимир Ясько является директором и учредителем ряда предприятий руководителя Днепропетровской организации партии "УКРОП" Геннадия Корбана и его семьи. В частности, Корбан и Ясько являются учредителями ООО "Первая корпоративная группа", Корбан является учредителем, а Ясько директором ООО "Интенсив Ресурс".

Кроме того, подписантом ООО "Дайтона Групп" является Наталья Новикова. Она также является руководителем Жилищно-строительного кооператива "Источник" (Киевская обл.), соучредителем которого, по данным YouControl, был Геннадий Корбан.