Убытки бизнеса от кибератак оценили в $6 триллионов в год

Такой прогноз озвучили эксперты защиты украинского киберпространства во время II международного форума "Кибербезопасность - защити свой бизнес", состоявшегося 16 октября во Торгово-промышленной палате Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении Киевской торгово-промышленной палаты, мероприятие проходило в рамках Всеукраинского месячника кибербезопасности, который в этом году поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Сегодня вопрос кибербезопасности является вопросом №1 для каждой современной страны, а общая задача бизнеса и власти - создать реальную действенную систему киберзащиты, чтобы ни один агрессор не имел возможности посягать на безопасность государства", - заявил на форуме секретарь СНБО Алексей Данилов.

Докладчиками мероприятия стали более 30 профильных экспертов из государственных учреждений и бизнеса из Украины, США, Германии и Израиля. Его участники - более 400 представителей центральных и местных органов власти, государственных предприятий и учреждений, образовательных учреждений, бизнеса со всех регионов Украины и других стран.

Основными темами дискуссии стали вопросы взаимодействия бизнеса и власти по созданию Национальной экосистемы кибербезопасности как одной из основных составляющих цифрового преобразования государства, экономики и бизнеса. Ее участники согласились: кибербезопасность - ключ к цифровой экономики и сегодня в обществе существует реальная необходимость концептуального понимания новой кибербезопасной реальности.

"Каждый год в учебных заведениях должен начинаться с уроков кибергигиены. Для этого мы недавно начали сотрудничество с Министерством образования и науки Украины. На сегодняшний день уроки кибергигиены уже проведено в 30 школах, а к концу месяца планируется в 40 школах. Ведь наша одна из главных функций - это образование и просвещение. Нужно популяризировать киберзащиту, начиная со школ до мощных просветительских акций", - отметил вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты, председатель Антикризисного центра кибернетической защиты бизнеса при ТПП Украины Владимир Коляденко.

Он также проанонсировал "круглый стол", который будет проводить 23 октября Киберполиция Украины в Киевской торгово-промышленной палате.