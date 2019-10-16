Госагентство закупило спасательные автомобили Volkswagen по 6 миллионов за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 30 автомобилей ВС VC-35-1D САРМ-С на базе полноприводного микроавтобуса Volkswagen Crafter 35 стандарта "евро 6" 2019 года выпуска с надстройкой по 5,77 млн грн.

В каждой машине будет планшет Lenovo Yoga Book 4/128GB LTE (ZA160064UA) в ударопрочном и влагозащищенном чехле Peli 1065CC с софтом схем легковых автомобилей CRS RDW Edition. На рынке такие планшеты без спецсофта стоят 19-22 тыс. грн, а чехлы – 1 715 грн. Весной тендер на специальные аварийно-спасательные машины легкого типа (САРМ-Л) от "Валидус Спецавто" предусматривал значительно более дорогие и качественные планшеты.

Также машины оснастят электролебедкой, сигнально-громкоговорящей установкой, навигатором с видеорегистратором и камерой заднего обзора, радиостанциями, мобильной осветительной установкой, носилками, аптечкой, огнетушителями, резаком, спасательной платформой, разжимом, домкратами, маслостанцией, опорами, стойками, комбинированным гидравлическим аккумуляторным инструментом, электроперфоратором, сабельной пилой, блоками для стабилизации, комплектом для разрушения стекла, пневматическими подъемными подушками, дыхательным аппаратом, топорами, лестниц мы, бензорезом, электростанцией, лопатами, кувалдой, тросом, знаком аварийной остановки, лентами и конусами и др.

Договор позволяет полный аванс согласно постановлению Кабмина от 23 апреля 2014 года №117.

Цена сделки всего на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 174,15 млн грн.

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Столичный "Валидус Спецавто" принадлежит директору Андрею Нагорному из Киева. Ранее он руководил и владел столичным ООО "Спецвен" вместе с киевлянином Евгением Чистюхиным, пока фирму не переписали на нового директора Виталия Пашковского с Житомирщины.

С 2015 года победитель получил подрядов на 455,9 млн грн, из которых 350,05 млн грн – у Госинфрапроекта по автомобилям САРМ-Л и САРМ-С.

Сейчас единственным конкурентом победителя тендера с такими же Volkswagen Crafter 35 было столичное ООО "Торговый дом "Стройдормаш" Мирослава Гуйвана, председателя наблюдательного совета и основного акционера ЧАО "Спецбудмаш", которое с 2013 года получило подрядов на 78,10 млн грн.