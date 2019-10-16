Почти 80 тысяч клиентов "Закарпатгаза" пользуются сервисом "Личный кабинет"

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Современный мир требует от компаний быть гибкими и максимально клиенториентированными. Для удобства клиентов был создан "Личный кабинет", который позволяет решить многие так называемые газовые вопросы, не отходя от ноутбука. То есть человеку не нужно физически приезжать к нам в Центр обслуживания клиентов, тратя время на дорогу и ожидания своей очереди", – прокомментировала руководитель управления клиентского сервиса АО "Закарпатгаз" Татьяна Королович.

В "Личном кабинете" потребитель видит состояние счета, свои персональные данные, может сформировать и распечатать квитанцию, предоставить показатель счетчика, оплатить за потребленный газ онлайн. Также этот сервис позволяет подать заявку на вызов мастера или контролера.

"Я зарегистрировалась в этом сервисе сразу, как он только появился. Мне очень удобно им пользоваться. Здесь даже можно увидеть состояние субсидии. Лично я люблю отслеживать расходы в динамике и в разрезе месяцев. Стоит ли что-то улучшать – даже не знаю, потому что и так все доступно и понятно", – прокомментировала ужгородка Татьяна Хорошилова.

Зарегистрировать "Личный кабинет" можно самостоятельно. Для этого следует зайти на сайт компании по адресу: https://104.ua/ua/registration. Еще один вариант – обратиться в Центр обслуживания клиентов, где квалифицированные специалисты быстро окажут помощь. Единственное, что должен знать потребитель на момент регистрации адрес своей электронной почты, лицевой счет и последние показания счетчика.