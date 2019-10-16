Зеленский подписал закон о защите потребителей финансовых услуг

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №1085-1 на сайте Верховной Рады.

В частности, документ возвращен с подписью президента 16 октября.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 20 сентября.

Закон возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

Законом также расширено понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Кроме того, уточнены нормы закона о заключении договора о потребительском кредите в виде электронного документа и использования электронной подписи до и во время подписания такого договора, а также в случае внесения изменений в него.

Также закон вводит введение одинаковых правил для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них. При этом в Кодексе об административных правонарушениях уточнены нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

Как отмечали в Национальном банке, на протяжении последних восьми лет защитой прав потребителей финансовых услуг в Украине не занимался ни один из госорганов.

Как следствие, только за 2018 год и только Национальный банк получил более 13 тыс. жалоб от потребителей, возмущенных качеством финансовых услуг. В то же время из-за отсутствия соответствующего мандата НБУ не имел возможности ни предупредить злоупотребления, ни принять меры к нарушителям. Принятый закон должен это изменить.