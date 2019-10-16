Минцифры будет сотрудничать с Германией в сфере кибербезопасности

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение министерства, передает БизнесЦензор.

В ходе встречи заместителей министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции и вопросам развития IТ-сферы Валерии Ионан и Александра Борнякова с немецкими коллегами достигнуты договоренности о начале сотрудничества в сфере блокчейн-технологий и кибербезопасности.

Кроме того, стороны договорились в дальнейшем обмениваться опытом в развитии диджитал-навыков населения, а также определить возможности сотрудничества с фондами, агентствами и учреждениями, которые заинтересованы в образовательных проектах в IТ-сфере и стартапах.

Помимо этого, обсуждались возможные направления сотрудничества на региональном уровне по европейским программам по цифровизации, стартап-экосистеме и блокчейн-технологиям.

Министерство экономики и диджитализации Германии представляли: руководитель департамента по вопросам регионального маркетинга и развития, уполномоченный по вопросам внешнеэкономических отношений Министерства экономики и диджитализации Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия доктор Тобиас Траупель; советник по вопросам политики европейского права, координатор программ европейской помощи Алена Германн, а также ответственная за стартап-проекты в Центральной и Восточной Европе Агентства экономического развития Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Елена Матекина.