Программами доступного жилья с начала года воспользовались 442 семьи, – Госмолодежьжилье

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госмолодежьжилья, передает БизнесЦензор.

"Договоры с гражданами на приобретение ими жилья заключаются прежде всего благодаря реализации местных жилищных программ, количество которых в настоящее время выросло до 117. Объемы их финансирования в последние годы стабильны и существенно возрастают. За три квартала 2019 года в Украине заключено 442 договора с гражданами на приобретение ими жилья", – сказано в сообщении.

Подписано, в частности, 243 соглашения о предоставлении льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам (165 из них – за счет местных бюджетов, 78 – из уставного капитала Госмолодежьжилья).

Выделено также 86 льготных долгосрочных кредитов другим категориям населения: педагогам, ученым, работникам бюджетной сферы, участникам боевых действий, которые принимали участие в АТО-ООС.

В отчетный период было подписано 113 договоров о предоставлении господдержки для приобретения доступного жилья (за счет средств госбюджета – 46, местных бюджетов – 67).

В целом за счет местных бюджетов заключено 316 соглашений, 78 – из уставного капитала Госмолодежьжилья, 48 – за счет госбюджета.

В срезе категорий граждан программами фонда воспользовались: 155 семей участников АТО-ООС, 59 семей вынужденно перемещенных лиц, 20 научно-педагогических работников, 78 семей бюджетных работников. Остальные участники программ находятся вне этих категорий.

Лидером по выделению средств по программам является Харьков и область (142 договора), далее Полтавская (33), Николаевская (30), Черкасская (28), Киев и Киевская область (25), Запорожская (22).

Как сообщалось, Госмолодежьжилье рассчитывает в 2019 году получить из местных бюджетов для финансирования жилищных программ по меньшей мере 300 млн грн, или на четверть больше, чем в прошлом году.