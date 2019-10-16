Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ в собственность государства (обновлено)

Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает БизнесЦензор.

"Кабмин отменил свое решение о передаче Калушской ТЭЦ из государственной собственности в собственность территориальной громады Калуша", – сообщил Гончаренко.

Эту информацию на брифинге по итогам заседания правительства также подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы приняли решение вернуть этот очень важный объект в государственную собственность", – сказал премьер.

Как сообщалось. в конце сентября представитель президента в Кабмине, народный депутат Андрей Герус сообщал, что Комиссия Министерства юстиции по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации имущественных прав принято решение отменить перерегистрацию Калушской ТЭЦ на нового владельца и вернуть ее в государственную собственность.

Напомним, в мае Кабминвывел из государственной собственности Калушскую ТЭЦ и передал ее в коммунальную собственность города Калуш, мэром которого ранее был экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

До этого Калушская ТЭЦ находилась в пользовании ГП "Калушская ТЭЦ - Нова", которое было создана осенью 2016 года Министерством энергетики и угольной промышленности. Это предприятие создано на базе государственного "Калушская ТЭЦ", которое и процессе реформирования было выведено из состава ГП ВЭД "Укринтерэнерго".

Предприятие "Калушская ТЭЦ-Нова" было включено в перечень объектов приватизации на 2017-2020 годы.

Насалик в 2006-2014 годах был мэром Калуша (Ивано-Франковская обл.). В 2015 при его поддержке мэром стал Игорь Матвийчук.

В 2018 году Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) реконструкции Калушской ТЭЦ сметной стоимостью 1,44 млрд грн.