БизнесЦензор

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16.10.19 13:17

Кабмин назначил главу Госспецсвязи и двух замов главы Фонда госимущества

Кабинет министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ранее Петров занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства в среду, Кабмин также назначил экс-директора департамента организационного развития и развития персонала "Укрпошты Юлию Белову и кандидата в народные депутаты от партии "Голос" Тараса Элейка заместителями Фонда государственного имущества (ФГИ).

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