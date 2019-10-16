Беларусь подписала договор о строительстве порта на Днепре за $20 миллионов

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в рамках Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь.

"У нас уже подписан инвестиционный договор с компанией, которая будет строить – ЗАО "Белтопэнерго"... Если говорить о первом этапе строительства, то сумма инвестиций составит $20 млн", – сообщил Авраменко.

По его словам, именно эту сумма инвестиций нужна для начального запуска речного порта.

"Тут вопрос в том, что мы можем постоянно расширять (мощности – БЦ), территория это позволяет делать. Мы можем добавлять новые терминалы, но на сегодняшний день для того, чтобы порт функционировал как порт, на этом этапе речь идет о $20 млн инвестиций", – добавил Авраменко.

Как объяснил экс-замминистра инфраструктуры, ныне советник министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, первая очередь строительства порта в Нижних Жарах (Гомельская область, Беларусь) начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной.

"Первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с нашим дноуглублением Днепра до 2,65 м, стоимость работ составляет 80 млн грн. Плюс ещё (необходимо – БЦ) принятие закона о внутреннем водном транспорте и возврат наших инвестиций в дноуглубление за счет перевалки в порту Херсон", – отметил Довгань.

По предварительным расчетам, сообщил Довгань, транзитный поток Украины увеличится на 6-7 млн тонн грузов (удобрения, лес и нефтепродукты) в течение 3 лет.

Как сообщалось, идея создания нового транспортного коридора для перевозок грузов по Днепру в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей рассматривается Минском на протяжении нескольких лет. В апреле 2017 года президенты Беларуси и Украины поддержали строительство порта и восстановление полноценного судоходства по реке.

Кроме того, Администрация морских портов Украины и ЗАО "Белтопэнерго" подписали меморандум о восстановлении речного судоходства между Украиной и Беларусью. Речь идет о строительстве белорусской стороной речного порта в Нижних Жарах, что в Гомельской области. АМПУ, в свою очередь, должна расмотреть возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях реки Днепр.

Власти страны расчитывают, что по новому транспортному коридору Беларусь сможет отправлять грузы в речном порту, а кораблями "река-море" доставлять их в государства Черноморского бассейна.

Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат расположенные в Гомельской области Мозырский НПЗ и Петриковский горно-обогатительный комбинат, который строит "Беларуськалий".