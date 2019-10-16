БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
16.10.19 18:58

Беларусь подписала договор о строительстве порта на Днепре за $20 миллионов

Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией "Белтопэнерго" на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Беларусь подписала договор о строительстве порта на Днепре за $20 миллионов

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в рамках Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь.

"У нас уже подписан инвестиционный договор с компанией, которая будет строить – ЗАО "Белтопэнерго"... Если говорить о первом этапе строительства, то сумма инвестиций составит $20 млн", – сообщил Авраменко.

По его словам, именно эту сумма инвестиций нужна для начального запуска речного порта.

"Тут вопрос в том, что мы можем постоянно расширять (мощности БЦ), территория это позволяет делать. Мы можем добавлять новые терминалы, но на сегодняшний день для того, чтобы порт функционировал как порт, на этом этапе речь идет о $20 млн инвестиций", – добавил Авраменко.

Как объяснил экс-замминистра инфраструктуры, ныне советник министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, первая очередь строительства порта в Нижних Жарах (Гомельская область, Беларусь) начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной.

"Первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с нашим дноуглублением Днепра до 2,65 м, стоимость работ составляет 80 млн грн. Плюс ещё (необходимо БЦ) принятие закона о внутреннем водном транспорте и возврат наших инвестиций в дноуглубление за счет перевалки в порту Херсон", – отметил Довгань.

По предварительным расчетам, сообщил Довгань, транзитный поток Украины увеличится на 6-7 млн тонн грузов (удобрения, лес и нефтепродукты) в течение 3 лет.

Как сообщалось, идея создания нового транспортного коридора для перевозок грузов по Днепру в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей рассматривается Минском на протяжении нескольких лет. В апреле 2017 года президенты Беларуси и Украины поддержали строительство порта и восстановление полноценного судоходства по реке.

Кроме того, Администрация морских портов Украины и ЗАО "Белтопэнерго" подписали меморандум о восстановлении речного судоходства между Украиной и Беларусью. Речь идет о строительстве белорусской стороной речного порта в Нижних Жарах, что в Гомельской области. АМПУ, в свою очередь, должна расмотреть возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях реки Днепр. 

Власти страны расчитывают, что по новому транспортному коридору Беларусь сможет отправлять грузы в речном порту, а кораблями "река-море" доставлять их в государства Черноморского бассейна. 

Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат расположенные в Гомельской области Мозырский НПЗ и Петриковский горно-обогатительный комбинат, который строит "Беларуськалий".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100