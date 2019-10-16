В Украине сократилось поголовье крупного рогатого скота и свиней

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации Государственной службы статистики (Госстат), поголовье коров к указанной дате сократилось также на 4,8% – до 1,89 млн голов.

По данным ведомства, поголовье свиней на 1 октября текущего года сократилось на 3,1% – до 6,25 млн голов, поголовье овец и коз - на 3,2%, до 1,47 млн голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 октября 2018 года выросло на 4,6% – до 249,797 млн голов.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, поголовье КРС в Украине в 2018 году составило 3,38 млн голов, что на 4,3% меньше, чем в 2017 году. Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,99 млн голов, овец и коз на 3,1% - до 1,27 млн голов, птицы выросло на 2,9% - до 210,79 млн голов.