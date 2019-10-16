В газораспределительную систему необходимо вкладывать 10 миллиардов ежегодно, – РГК

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"Газораспределительная система была рассчитана на потребление 120 млрд куб м газа, хотя в 2018 году было потреблено только 32 млрд куб м. Поэтому сейчас приходится обслуживать колоссальные избыточные мощности, которые закладываются в тариф, а значит отображаются на потребителе", - сообщает компания.

"Для оптимизации системы в нынешних объемов потребления, по расчетам Региональной газовой компании, необходимо вкладывать 10 млрд грн ежегодно в течение 5-7 лет", - говорится в сообщении.

"Сейчас на инвестиции в газораспределительные сети направляются амортизационные отчисления в размере 350 млн. Их объем остается неизменным с 1997 года. Только если 22 года назад это было 150 млн долл, то сейчас - менее 15 млн долл", - заявил на украинском газовом форуме директор Регионального газовой компании Олег Никоноров.

По данным компании, если сравнить отдельного взятого оператора газораспределительных систем с оператором систем распределения, то окажется, что инвестиции в электрические сети в 10 раз больше капитальных вложений в газораспределительные сети.

"За последние пять лет количество аварийных газопроводов увеличилась в 10 раз. Если в 2015 году длина аварийных газопроводов составляла 1,6 тыс км, то в 2020-м - она составит 14,9 тыс. км", - сообщает РГК.

Компания отмечает, что система распределительных газопроводов страдает от недофинансирования и, если ситуация не изменится, длина аварийных газопроводов будет расти в геометрической прогрессии