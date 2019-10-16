"Нафтогаз" снизил цену на газа для населения на октябрь еще на 5%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), снизится на 4,9%, по сравнению с уровнем сентября, и составит 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку)", – сказано в сообщении.

"Нафтогаз" напоминает, что конечная цена для потребителей будет завесить от тарифа на распределение газа.

Также "Нафтогаз" сообщает, что хотя цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении Кабмина №293 от 3 апреля и действует до конца 2019 года.

"Таким образом, с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 32%", – сообщает компания.

По данным "Нафтогаза", октябрьская регулируемая цена газа (4 272,76 грн за тыс. кубометров) оказалась ниже, чем на условиях предложения "Газовый запас" (4 874,42 грн за тыс. кубометров).

По условиям предложения, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены.

При этом, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств будет возвращен такому потребителю на его счет в полном объеме.

Потребитель имеет также возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к своему поставщику. Все поставщики, принявшие участие в акции, подтвердили готовность предоставить клиентам возможность рассчитываться за счет уменьшения предоплаченных объемов по цене газового запаса.

"По статистике в октябре бытовые потребители используют около 7% от общего объема своего отбора газа за отопительный сезон", – отмечают в компании.

Как сообщалось, в сентябре НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 3,4% (на 159,91 грн) по сравнению с августовской ценой – до 4 493,63 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и стоимости транспортировки).