Порт "Черноморск" увеличил перевалку грузов на 24%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации госпредприятия "Администрация морских портов Украины", за этот период "Черноморск" нарастил перевалку экспортных грузов на 24,4% - до 14,349 млн тонн, перевалку импортных на 22,3% - до 3,5 млн тонн, перевалку транзитных - на 14%, до 806,8 тыс. тонн, а также существенно нарастил перевалку каботажных грузов – в 3,7 раза, до 169,85 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в порту в январе-сентябре увеличилась на 10,1% - до 1,216 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 27,2%, до 12,935 млн тонн, тарно-штучных – на 20,6% до 4,657 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 97,506 тыс. TEU (увеличение на 9,9%).

Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2018 году увеличился на 25,02% по сравнению с 2017 годом – до 21,54 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.