Зеленский предложил ввести мораторий на проверки физлиц-предпринимателей

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами - сопредседателями межфракционного депутатского объединения "За ФЛП" и представителями Кабмина с целью формирования общей позиции в отношении малых предпринимателей, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, таким образом Зеленский отреагировал на протесты представителей малого бизнеса против законов о расширении обязательного применения регистраторов расчетных операций и введении штрафов за невыдачу чека.

Президент также заявил, что Государственная налоговая служба должна предоставить с 1 января 2020 года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Зеленский также предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса. По мнению президента, это позволит облегчить условия ведения бизнеса для малых предпринимателей и одновременно способствовать эффективной борьбе с теми крупными компаниями, которые используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив считает, что протестные настроения вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм принятых парламентом законов а также умышленными манипуляциями и искажением.

По словам Ковалив, эти законы направлены не против физических лиц - предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

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Как сообщалось, принятым Верховной Радой в сентябре законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Тотальна фіксалізація. Як монобільшість Зеленського перевела ФОПи на касові апарати

Напомним, в сентябре 2018 года заработал механизм взаимодействия ГФС и банковских учреждений по обмену информацией о счетах ФЛП после того, как ГФС направила банкам требование предоставить такие данные.

По мнению ведомства, значительная часть ФЛП скрывает свои настоящие доходы, используя для предпринимательской деятельности (в частности, для расчетов за услуги и товары) счета, открытые по требованию физических лиц.

Как указывала ГФС, из почти 2 млн самозанятых лиц банковские счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, имеют лишь 964 тыс. ФЛП.