Милованов предложил ликвидировать 1300 государственных предприятий

Как передает БизнесЦензор, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В Украине сейчас 3643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности. Из них 2300 более-менее живые, остальные надо признать банкротами. Причем более тысячи из них были в списке запрещенных к приватизации", – сообщил министр.

Милованов отметил, что в собственности государства должны остаться объекты, обеспечивающие безопасность, естественные монополии, имеющие жизненно важное значение для общества, а также предприятия, чьи услуги/товары не могут выполняться рынком. По мнению министра, таких предприятий насчитывается 200-300.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Как поясняли в Минэкономики, главная цель принятого закона – снять искусственные запреты для приватизации государственного имущества путем пересмотра перечня из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации по закону 1999 года. Кроме того, принятый законопроект открывает возможности не только для продажи, но и для корпоратизации госпредприятий.