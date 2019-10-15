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15.10.19 21:07

Нацбанк временно запретил двум компаниям проводить аудит отчетности банков

Национальный банк 11 октября 2019 года принял решение об отстранении аудиторской компании "Аваль" и аудиторской фирмы "Респект", которые были выбраны банками для проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности за 2019 год.

Нацбанк временно запретил двум компаниям проводить аудит отчетности банков

Соответствующее решение принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение НБУ.

Основанием для принятия такого решения в НБУ указывают несоблюдение аудиторами в предыдущий отчетный период требований нормативно-правовых актов регулятора по вопросам порядка представления банком аудиторского отчета в части достоверности (аудиторская компания "Аваль") и раскрытия информации (аудиторская фирма "Респект"), которые обязательно должны содержаться в отчете по результатам проведения аудита.

Право Национального банка на отклонение аудиторской фирмы определено в пункте 15 раздела II Положения о порядке отклонения (отстранения) Национальным банком аудиторской фирмы, которая выбрана банком для проведения внешнего аудита, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 2 августа 2018 года №89.

Согласно этому положению, аудиторская фирма, по которой Национальный банк принял решение об отклонении или об отстранении, имеет право принять участие в конкурсе по отбору аудиторских фирм, которые могут быть выбраны банком для проведения аудита финансовой отчетности, не ранее чем через год с даты принятия Национальным банком соответствующего решения.

Как сообщалось, Национальный банк в июле 2017 года лишил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" права на официальную проверку банков, исключив фирму из своего реестра.

В НБУ указывали, что основанием для такого решения стало подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка", в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала.

По мнению Нацбанка, аудиторская компания не смогла установить риски в "Приватбанке", которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанных с национализацией банка.

PwC назвала решение НБУ необоснованным и пообещала искать способы его отмены.

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