Нацбанк временно запретил двум компаниям проводить аудит отчетности банков

Соответствующее решение принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение НБУ.

Основанием для принятия такого решения в НБУ указывают несоблюдение аудиторами в предыдущий отчетный период требований нормативно-правовых актов регулятора по вопросам порядка представления банком аудиторского отчета в части достоверности (аудиторская компания "Аваль") и раскрытия информации (аудиторская фирма "Респект"), которые обязательно должны содержаться в отчете по результатам проведения аудита.

Право Национального банка на отклонение аудиторской фирмы определено в пункте 15 раздела II Положения о порядке отклонения (отстранения) Национальным банком аудиторской фирмы, которая выбрана банком для проведения внешнего аудита, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 2 августа 2018 года №89.

Согласно этому положению, аудиторская фирма, по которой Национальный банк принял решение об отклонении или об отстранении, имеет право принять участие в конкурсе по отбору аудиторских фирм, которые могут быть выбраны банком для проведения аудита финансовой отчетности, не ранее чем через год с даты принятия Национальным банком соответствующего решения.

Как сообщалось, Национальный банк в июле 2017 года лишил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" права на официальную проверку банков, исключив фирму из своего реестра.

В НБУ указывали, что основанием для такого решения стало подтверждение ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка", в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала.

По мнению Нацбанка, аудиторская компания не смогла установить риски в "Приватбанке", которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанных с национализацией банка.

PwC назвала решение НБУ необоснованным и пообещала искать способы его отмены.