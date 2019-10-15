Harley-Davidson приостановил производство электромотоциклов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение производителя мотоциклов, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, производство модели LiveWire приостановлено для проведения испытаний с целью выявить причину проблемы. Компания не уточнила, когда возобновится производство.

При этом в сообщении Harley отмечается, что мотоциклы являются безопасными для вождения. Компания просит покупателей и дилеров пользоваться только профессиональными зарядными устройствами, доступными в дилерских центрах.

Изначально владельцы LiveWire могли заряжать электромотоциклы от обычной бытовой розетки в доме - этот процесс занимает около 10 часов. На зарядных станциях в дилерских центрах Harley это можно сделать примерно за час.

Harley делает ставку на электромотоциклы в расчете на стимулирование продаж в США, на своем ключевом рынке, поэтому приостановка производства представляет для нее серьезную проблему, пишет The Wall Street Journal. В июле компания ухудшила прогноз поставок мотоциклов и отчиталась о слабых квартальных результатах.

Как сообщалось, Harley-Davidson объявила о начале производства электромотоциклов в начале 2019 года.

Цена нового мотоцикла стартовала от $29,8 тыс.