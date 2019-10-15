Запуск "зеленых" аукционов необходимо осуществлять в стабильной среде, – ЕБРР

Об этом заявила старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина в ходе тематического "круглого стола", посвященного вопросу возможного ретроспективного снижения "зеленых" тарифов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Необходимо нацелиться на будущее, посмотреть на опыт других стран, на то, что стабильная регуляторная база сможет снизить стоимость финансирования (ВИЭ)/ Необходимо в стабильной среде запускать аукционы с максимальным сохранением тех инвесторов, которые в настоящее время имеют интерес к данной отрасли в Украине", – сказала Еремина/

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшего 10 октября пресс-марафона заявил, что проблема высоких "зеленых" тарифов может быть решена за счет "общения" с получившими их компаниями.