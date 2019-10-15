Глава "Приватбанка" заявил о давлении после прихода Зеленского

Об этом глава правления национализированного "Приватбанка" Петр Крумханзл рассказал в интервью НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Я не хочу спекулировать. Но если посмотреть на факты, то в тот период, когда менялась власть в стране, увеличилось давление на банк... Я не помню точные даты, но где-то с мая топ-менеджеры банка начали получать повестки на допросы по самым разным основаниям, иногда формальным, иногда весьма креативным", – сказал Крумханзл.

"Меня лично приглашали на допросы примерно раз десять. Например, один из вопросов, которые мне задавали, был "почему вы нанимаете адвокатов, если у вас есть юристы в банке?", – добавил топ-менеджер.

Глава правления банка отметил, что в июле в день слушаний иска "Приватбанка" к бывшим владельцам в Апелляционном суде в Лондоне, НАБУ получило решение суда о принудительной выемке огромного количества документов, связанных с судебными процессами банка против бывших собственников как в Украине, так и за рубежом.

"Для нас было очевидно, что это очень искусственный повод, ведь было реанимировано уголовное дело двухлетней давности, а в решении суда утверждалось, что банк собирается уничтожить все документы. Мы передали документы следователям и обратились с письмом к руководству НАБУ, попросив обеспечить конфиденциальность документов, т.к. их утечка может навредить защите интересов банка в судах. Через месяц мы получили ответ, очень короткий и без гарантий конфиденциальности", – отметил Крумханзл.

По словам главы банка, давление на его руководство продолжает усиливаться.

"Давление усиливалось, и в сентябре в три офиса банка среди бела дня нагрянули вооруженные автоматами подразделения полиции, чтобы изъять по решению суда контракты с рекрутинговыми компаниями и другими консультантами. Но это, по нашему мнению, был лишь предлог. Полиция потребовала весь массив документов за несколько лет после национализации по нашей деятельности в судах, доступы к серверам и системам банка, ко всей корпоративной почте", – сказал Крумханзл.

Глава банка также напомнил, что перед офисом "Приватбанка" продолжаются акции сотрудников предприятий олигарха Игоря Коломойского.

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Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский в ходе 14-часового марафона с журналистами заявил, что является сторонником решения спора с Игорем Коломойским по "Приватбанку" путем переговоров с участием иностранных экспертов, однако пока что его мнение не является определяющим.

Президент отметил, что существует риск проиграть процессы о возвращении банка олигарху, но сам он не может влиять на решения судов.

При этом ближайший соратник главы государства и глава его Офиса Андрей Богдан до назначения на должность был адвокатом Игоря Коломойского в спорах о национализации "Приватбанка", ряд связанных с бизнесом олигарха менеджеров также стали депутатами парламента от президентской партии "Слуга народа".