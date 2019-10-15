БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.10.19 19:10

"Гарантированный покупатель" за две декады сентября выплатил производителям ВИЭ 2 миллиарда

ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПо) выплатило производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу 2 млрд грн авансового платежа за отпущенную за 20 дней сентября электроэнергию.

"Гарантированный покупатель" за две декады сентября выплатил производителям ВИЭ 2 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение предприятия, передает БизнесЦензор.

Источником средств для авансового платежа стала продажа э/э на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке", поскольку предприятие не получило оплату от ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, ГарПо 17 сентября направило 1,07 млрд грн производителям по "зеленому" тарифу за отпущенную с 1 по 10 сентября э/э.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения. ГарПо покупает э/э у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100