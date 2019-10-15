Минцифры анонсировало аудит и реформу Госспецсвязи

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Если описать этот орган четырьмя словами, то это - неэффективность, непрофессионализм, бюрократизм и коррупция. Причем коррупцию смело можно поставить на первое место", - написал Федоров.

Он рассказал, что в настоящее время в Госспецсвязи 7,5 тыс. сотрудников и 24 территориальных органа. При этом на службу возложены 92 функции, она исполняет роль как регулятора, так и оператора телерадиовещания. Бюджет Госспецсвязи составляет около 4 млрд грн, а закупки проходят по скрытой процедуре.

"Совсем скоро начнем аудит структуры и предложим алгоритм реформирования. Наше министерство будет формировать политику развития соответствующих сфер, и мы берем на контроль весь путь трансформации", - отметил Федоров.

"В чем проблема, кроме безумно исторически сформированной коррупции? Они дико кошмарят проекты, которые меняют страну. Приход Госспецсвязи в любой орган власти заканчивается предписанием остановить работу систем. Все требования построены на нормативке 90-х и поэтому получить КСЗИ (комплексная система защиты информации) на такие современные системы/проекты как "Прозорро", "Трембита", e-health, mobile id занимает до двух лет, потому что часто учесть архаичные требования невозможно. Все проекты сталкивались с искусственным завышением требований. Ряд недавних кибератак доказал, что существующая практика создания КСЗИ является открытой торговлей красивыми бумажками и не имеет ничего общего с кибербезопасностью. Теперь ад закончится",- добавил Федоров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Леонида Евдоченко.