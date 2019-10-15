В регионах начнут открывать офисы по евроинтеграции, – Кулеба

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор.

Основная функция этих офисов - донесение до людей из регионов, что евроинтеграция - это не абстракция, а конкретные вещи для расширения возможностей всех жителей Украины. Офисы станут пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь, посещать различные просветительские мероприятия, узнать, как маленькому производителю найти партнера по торговле в ЕС и вообще узнать информацию о всех возможностях, что предоставляет евроинтеграция гражданам. Кроме того, здесь будет предоставляться качественная консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.

Сначала планируется открыть офисы в восточных и южных регионах Украины, ведь именно там, по словам вице-премьер-министра, нужно в первую очередь вести просветительскую работу относительно ценностей и преимуществ европейской и евроатлантической интеграции. Первыми пилотными городами станут Херсон и Харьков.

"Офисы станут местом, которое в регионах смогут называть европейским пространством. Европейская интеграция - это наш шанс и инструмент показать жителям этих регионов, какого качества жизнь мы стремимся, и какие экономические и культурные возможности мы для них создаем как правительство. И почему это гораздо интереснее, чем то, что им предлагает "русский мир". Обычно, если куда приходит Европа, оттуда идет Россия", - добавил вице-премьер-министр.