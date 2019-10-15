Из Украины запустили новый контейнерный маршрут в Грузию

Как сообщает пресс-служба компании, запуск нового фидерного сервиса позволит увеличить транзит грузов через Украину, передает БизнесЦензор.

"Этот сервис прокладывает новый морской торговый маршрут, который быстрее, удобнее и выгоднее для грузовладельцев Европы и Украины, стран Кавказа: Грузии, Армении, Азербайджана и Средней Азии: Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Грузы, которые попадут в Украину с этим сервисом, никогда ранее не заходили в нашу страну – а новый грузопоток означает дополнительные налоговые поступления и возникновение новых рабочих мест", – отмечается в сообщении.

Схема трансшипмента предполагает, что магистральные суда больших контейнерных сервисов оставляют транзитные грузы в промежуточных глубоководных портах, а позже их забирают и развозят по портам региона суда меньшего размера, так называемые "фидеры". Таким образом, грузовладельцы и получатели грузов, которые работают через порты, куда нет заходов магистральных судов, получают доступ к глобальной сети контейнерных маршрутов.

Фидерное судно, которое будет еженедельно ходить по маршруту ТИС-Поти-ТИС, вмещает 1100 стандартных контейнеров (TEU). Он будет преодолевать расстояние в одну сторону за 1,5 дня.

"Из ТИС в Поти будут доставляться как транзитные контейнеры, перегруженные с морских судов океанского сервиса Ecumed компании MAERSK для стран Кавказа и Средней Азии, так и товары, которые прибывают в ТИС по суше, а из порта Поти в ТИС будут ходить контейнеры с грузами для Украины и Европы", – уточнили в компании.

Как отмечается в сообщении, до этого трансшипмент на Черном море обеспечивала только румынская Констанца.

"Новый фидерный сервис станет недостающим звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута, и открывает перед грузовладельцами совершенно другие возможности", – подчеркнул совладелец Контейнерного терминала ТИС Егор Гребенников.

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Напомним, ТИС – частный стивидорный оператор, оперирует пятью морскими терминалами в акватории крупнейшего порта "Пивденный". В 2018 году ТИС обработал 25,6 млн тонн грузов.

MAERSK – мировой лидер в сфере контейнерных перевозок. Его доля на мировом рынке после приобретения Hamburg Sud составляет около 19%. Штаб-квартира базируется в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы расположены в 130 странах мира. Компания оперирует флотом из более 700 судов и имеет наибольший в мире парк контейнеров (4 млн. TEU).