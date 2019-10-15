Акции Ferrexpo Жеваго подешевели на 47% за три месяца

Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи, передает БизнесЦензор.

15 октября падение котировок продолжилось – до 1,43 фунта, несколько скорректировавшись во вторник, 15 октября.

В июле стоимость акции Ferrexpo plc достигала 2,68 фунта.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

В конце августа Ferrеxpo plc подтвердила наличие ряда несоответствий в отчетности благотворительного фонда Blooming Land ("Квітучий край"), что может свидетельствовать о присвоении выделенных компанией на благотворительность средств.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт из Украины высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Отметим, мировые цены на железную руду снизились на около 25% с июля, когда они достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае..