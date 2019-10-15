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15.10.19 16:14

Китай разрешил импорт украинской говядины

Компетентные органы Украины и Китая согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта замороженной говядины из Украины.

Китай разрешил импорт украинской говядины

Соответствующая информация обнародована Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 годах открытие рынков 24 государств для украинских продуктов птицеводства.

Украина по итогам 2018 года открыла 85 новых рынков по разным видам продукции и увеличила количество предприятий, получивших право экспорта пищевых продуктов животного происхождения.

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