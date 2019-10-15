Перевалка грузов в украинских морских портах выросла на 20%, – АМПУ

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов (АМПУ), передает БизнесЦензор.

Более половины общего объема грузов, следующих через морские порты, составили зерно и руда.

В частности, за 9 месяцев 2019 года перегружено более 37,6 млн тонн зерновых грузов, что на 36,9% больше чем за аналогичный период 2019 года. Перевалка руды за указанный период выросла на 32% – до 26,99 млн тонн.

В среднем на 10% выросла также перевалка химических и минеральных удобрений, наливных грузов (нефть, нефтепродукты, масло и другие).

Обработка контейнеров за 9 месяцев увеличилась на 21%, составив 713 тысяч TEU.

"Основой положительной динамики обработки грузов государственными портами остается экспорт продукции украинских предприятий за границу. За отчетный период этого года зафиксирован рост экспортных поставок на 23,5%. Существенная динамика наблюдается в импорте, за 9 месяцев он вырос на 13%. Фиксируется также увеличение объемов транзита почти на 2,4%", – сказано в сообщении.

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В АМПУ отмечают, что по итогам сентября Мариупольский морской порт впервые за последние 5 лет после начала конфликта на Донбассе и введение ограничений на проход судов в Керченском проливе продемонстрировал увеличение объемов перевалки грузов более чем 100 тыс. тонн. Основой увеличения перевалки стал импорт сырья для металлургических предприятий. Кроме того, в 1,8 раза вырос экспорт зерновых через порт Мариуполь.

Среди украинских портов лидерами по перевалке по итогам 9 месяцев стали четыре порта, которые обеспечили обработку более 87% всего объема грузов в течение девяти месяцев.

Так, порт "Пивденный" перевалил более 38,5 млн тонн (+28,4% по сравнению с прошлогодними 9 месяцами), Николаев – более 23,8 млн тонн (+20,4%), Черноморск – 18,8 млн тонн (+24,3%), Одесса – более 18,1 млн. тонн (+17,5%).

За 9 месяцев морские порты Украины обработали 8 733 судна, что на 0,7% или 59 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего судов проработали в Измаильском морском порту (2 658), Николаевском (1 305) и в порту Черноморск (1 123). При этом наибольший прирост обработки судов наблюдается в портах Ольвия (+31,7%), Черноморск (+20,2%) и Херсонском морском порту (+15,7%).

По данным АМПУ, с начала года услугами водного транспорта в морских портах Украины воспользовались более 520 тыс. пассажиров, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 516 тыс. воспользовались внутренними перевозками – в основном круизными и прогулочными маршрутами – в портах Одесса и Усть-Дунайск. Иностранные перевозки составили более 8 600 пассажиров в портах Усть-Дунайск (круизные речные лайнеры) и Одесса.

В то же время за 9 месяцев наблюдается уменьшение количества проходов судов по Днепру: 8644 судов (рейсов), что на 31,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако объем перевезенных по реке грузов увеличился до 8 278 тонн, в том числе вдвое – до 3 360 тонн – возросли перевозки зерновых и на 27% – до 1 227 тонн – вырос объем перевозки металлопродукции.