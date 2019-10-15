В России начали штрафовать интернет-издания по требованию прокуратуры

Кроме того, главного редактора оштрафовали еще на 60 тыс. рублей, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В частности, российский суд признал, что издание нарушило ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).

Статья подразумевает ответственность за распространение новостей, которые, по мнению российских властей, являются неправдивыми.

"Это действительно первый штраф СМИ за "фейк ньюс", – подтвердили в пресс-службе Хорошевского суда. Там отметили, что материалы поступили из Роскомнадзора.

Судебное разбирательство началось из-за нескольких видеороликов издания на YouTube, которыми в августе заинтересовался Роскомнадзор. Один из них назывался "Срочно! В России готовит революцию Майдан".

Гиперссылки на эти ролики были опубликованы на сайте сетевого издания. Из материалов дела следует, что Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам, где они были размещены.

"По существу правонарушения могу сказать, что поступило требование Генеральной прокуратуры на указанные видеоматериалы", – заявил на заседании суда представитель Роскомнадзора.

Решение суда пока не вступило в силу, его можно обжаловать в течение 10 дней.

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Как сообщалось, российский президент Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение "фейковых новостей" в середине марта текущего года. За первое распространение "фейка" гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., а юридическим лицам — до 500 тыс. руб. За повторное нарушение — до 300 тыс. и до 1 млн соответственно.

Одновременно с этим был принят закон о наказании за оскорбление органов российской власти в интернете.

Обе инициативы вызвали критику. В частности, отмечал глава Совета по правам человека Михаил Федотов, они нарушают свободу слова.

Как сообщил в конце сентября Роскомнадзор, с начала действия закона о фейковых новостях ведомство получило от Генпрокуратуры 10 требований в адрес 47 страниц с недостоверной информацией, которая может нести потенциальную угрозу общественной безопасности. Глава Роскомнадзора Александр Жаров также пообещал обнародовать на сайте ведомства список изданий, которые распространяют фейковую информацию.