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15.10.19 15:46

Фискальная служба отменила операцию "Бастион" на таможне

Государственная фискальная служба Украины издала приказ об отмене операции "Бастион" на таможне, которая стартовала в июне по инициативе экс-и.о.руководителя ведомства Александра Власова.

Фискальная служба отменила операцию "Бастион" на таможне

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook. передает БизнесЦензор.

"Операция "Бастион" – все. Будем учиться бороться с контрабандой иначе", – сообщил Нефьодов.

Он также отметил, что ведомство внесло изменения в систему рисков АСАУР на таможне относительно импорта одежды.

Как сообщалось, ГФС в конце мая объявила о начале операции "Бастион" с целью перекрыть каналы незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины.

В рамках операции "Бастион" на центральном уровне заработал оперативный штаб, а 26 территориальных рабочих групп в регионах должны были реагировать на незаконный ввоз товаров.

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