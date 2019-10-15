В Минсоцполитики опровергли начисление штрафов за незаконные субсидии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий, сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются с тех пор, как действует соответствующая программа", – заявил Музыченко.

По его словам, субсидию ни у кого не забирают.

"Субсидия – это разница между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, то есть в среднем – 10% от дохода. Этот процент определяется индивидуально для каждой семьи в зависимости от дохода. Например: доход 3000 грн, 10% = 300 грн, остальное – это субсидия. Если платежка приходит на 2000 грн, от них отнимаем 300 грн (10%) и выходим на средний размер субсидии, которые государство предоставляло в прошлом отопительном сезоне – 1700 грн. На сегодня мы не планируем ничего пересматривать", – отметил Музыченко.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.