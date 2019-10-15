Потери РФ от эксперимента по отказу от доллара составили $7,7 миллиардов, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, российский ЦБ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.

Как отмечает Bloomberg, наиболее свежие цифры пока недоступны, так как ЦБ публикует свои данные с шестимесячной задержкой. Как свидетельствует отчет ЦБ, с марта 2018 г. по март 2019 г. он уменьшил резервы в долларах с 43,7 до 23,6%. Доля евро при этом увеличилась с 22,2 до 30,3%, а юаней – с 5 до 14,2%.

"Это экономическая цена решения геополитических проблем. Сложно оценивать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция", – отметила в разговоре с изданием Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста в вашингтонском Институте международных финансов.

Проведенная Россией диверсификация сделала ее самым крупным держателем резервов в юанях в мире, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Goldman Sachs. Ставка на Китай не была целиком провальной: потери из-за падения китайской валюты были компенсированы за счет более высокой доходности местных облигаций по сравнению с казначейскими облигациями США.