Кабмин назначил бывшего депутата от партии Тимошенко заместителем министра энергетики

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Алексей Рябчин был народным депутатом 8 созыва от ВО "Батькивщина". До избрания в Верховную Раду в 2014 году был менеджером по международной коммуникации реформ в украинском кризисном медиацентре. С 2006 до 2012 года работал заместителем председателя правления по развитию, помощником председателя правления, главным экономистом корпорации "ПромЭкономСервис".

Роман Абрамовский в 2015 году был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До этого работал ООО "Риола-модуль лтд" Владимира Духовича, который ранее был партнером Абрамовского по ООО "НПО "Стальконструкция".

"Риола-модуль Лтд" с 2016 года является генподрядчиком строительства детской специализированной больницы "Охматдет", получив связанных с этим проектом подрядов на сумму около 2 млрд грн.

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Кроме того, на заседании 12 октября Кабмин уволил Виталия Петрука с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и объявил конкурс на занятие указанной должности. Временное исполнение обязанностей главы госагентства возложено на его заместителя Владимира Фещенко.

Кроме того, уволен с должности первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Игорь Яковлев и временно возложил исполнение обязанностей председателя на Виктора Канцурака.

Кабмин также уволил Андрея Кравченко с должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

Кроме того, Кабмин решил уволить Артема Янчука с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения, Леонида Евдоченко - с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации.