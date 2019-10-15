Бывший мэр Варшавы начал работу на должности бизнес-омбудсмена Украины

Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета бизнес-омбудсмена сообщает БизнесЦензор.

Свенцицкий стал преемником Альгидраса Шеметы, первого бизнес-омбудсмена. За 5 лет работы

Совет бизнес-омбудсмена рассмотрела более 6100 жалоб от компаний относительно неправомерных действий государственных органов и помог предприятиям вернуть более 17 млрд. грн.

Свенцицкий последние 8 лет был депутатом польского Сейма, где занимал должность заместителя председателя украинской парламентской группы. Он также консультировал украинское правительство по реформе децентрализации в 2014-2015 годах и был руководителем проекта ЕС-ПРООН "Голубая лента" в Киеве в 2007-2011 гг.

Как сообщалось, ранее на заседании Совета была утверждена на должность нового бизнес-омбудсмена Украины кандидатура Марчина Свенцицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого.

Ранее стало известно, что бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не будет продлевать свой контракт, который истекает в мае 2019 года. Позже он сообщил, что согласился остаться на должности до конца октября.