"Приватбанк" объявил о победе над Коломойским в апелляционном суде Лондона (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "Приватбанка" касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев – господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова", – сказано в сообщении.

В "Приватбанке" отмечают, что судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

"В своем решении, объявленном сегодня утром в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу "Приватбанка" по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года", – сообщает банк.

В частности, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 млрд долл. США (включая проценты – $3 млрд) как заявлено в исковых требованиях", и что судебный приказ о всемирном арест активов остается в силе.

Апелляционный суд постановил, что, "при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах", то иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Апелляционный суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что "Приватбанк" может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек. Дата рассмотрения дела по существу будет определена судом позднее.

"Мы очень довольны решением Апелляционного суда и готовы двигаться дальше с иском банка в Англии. Это является важным шагом для достижения справедливости для Банка и народа Украины", – сказал Петр Крумханзл, председатель правления "Приватбанка".

Правительство Украины, Министерство финансов и Национальный банк также приветствуют решение Апелляционного суда Лондона, сообщается в пресс-релизах ведомств.

В Минфине решение суда назвали "важным шагом для достижения правосудия для акционера банка – народа Украины", напомнив, что государство после национализации докапитализировало банка на 155,3 млрд грн.

В ведомстве отметили, что основная сумма иска банка к бывшим собственникам в момент подачи иска составила $1,9 млрд, в дальнейшем составляла $2,6 млрд и сейчас составляет около $3 млрд с учетом процентов.

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Как сообщалось, слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

Напомним, "Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года встал на сторону бывших владельцев банка и признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка", посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь к производству Коломойского и Боголюбова. Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал "Приватбанк" в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на 7,5 млн фунтов стерлингов, из которых Игорю Коломойскому – 4 млн фунтов.

"Приватбанк" 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До рассмотрения апелляции WFO остается в силе.