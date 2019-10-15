Ryanair планирует увеличить пассажиропоток на украинских рейсах на 33% (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом сообщил коммерческий директор компании Ryanair Дэвид О’Брайан на брифинге с министром инфраструктуры Владиславом Криклием в Киеве во вторник.

По его словам, в 2020 году компания будет осуществлять 43 маршрута из Украины.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, летнее расписание рейсов авиакомпании Ryanair включает в себя 18 новых маршрутов.

В частности, лоукостер откроет 2 новых маршрута: Харьков - Варшава Модлин (2 раза в неделю), Львов-Будапешт (2 раза в неделю).

Кроме того, авиакомпания начнет осуществлять 16 новых летних рейсов:

из Харькова в Будапешт (2 раза в неделю), Познань (2 раза в неделю), Вильнюс (2 раза в неделю);

из Киева в Карлсруэ/Баден-Баден (2 раза в неделю), Франкфурт Хан (2 раза в неделю), Катовице (4 раза в неделю), Мадрид (5 раз в неделю), Дюссельдорф Веце (2 раза в неделю), Нюрнберг (2 раза в неделю) и Валенсию (2 раза в неделю);

из Одессы в Будапешт (2 раза в неделю), Гданьск (2 раза в неделю), Катовице (3 раза в неделю), Познань (2 раза в неделю), Берлин Шонефельд (2 раза в неделю), Вроцлав (2 раза в неделю).

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоу-кост выполнял рейсы из киевского аэропорта Борисполь и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2 тыс. перелетов в/из 236 аэропортов. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.