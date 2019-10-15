Запасы угля на складах ТЭС ниже прошлогодних на 20%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 305,0 тыс. тонн, что на 4,3% (на 12,6 тыс. тонн) больше, чем неделю назад и на 72% (127,6 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. В то же время запасы газового угля составляют 979,6 тыс. тонн, что 2% (20,0 тыс. тонн) больше, чем неделей ранее, и на 32% (458,9 тыс. тонн) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю увеличились на 4,4% (7 тыс. тонн) – до 164,1 тыс. тонн. Данный объем запасов на 31% (на 73,9 тыс. тонн) меньше показателя прошлого года.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.