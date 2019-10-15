Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На минувшей неделе $60 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $74,5 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не производил.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,33 млрд, продал – $448,2 млн, в частности в сентябре он приобрел $930 млн, в августе – $316 млн, в июле – $1,27 млрд, в июне – $32 млн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 29 сентября по 4 октября купил на межбанковском валютном рынке $42,5 млн, тогда как продал – $200 млн. До этого Нацбанк не продавал валюту на межбанке с начала августа, а сумма интервенций для поддержания курса гривни за неделю стала самой большой с начала года.