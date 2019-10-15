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15.10.19 13:40

Верховный суд отменил устаревшее решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью (обновлено)

Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета с 2017 года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли в городе с 23:00 до 10:00 утра. Соответствующее решение есть на сайте Единого реестра судебных решений.

Верховный суд отменил устаревшее решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановлении №19/1023 от 10 апреля 2017 года.

Как сообщалось, 27 сентября 2018 года депутаты Киевсовета повторно приняли решение о запрете на продажу алкоголя в магазинах с 23:00 до 10:00.

Предыдущие решения органов местной власти по этому вопросу отменялись судами, поскольку они не имели соответствующих полномочий. С целью решения этой проблемы  Верховная Рада весной 2018 года приняла закон, которым предоставила органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничения на продажу пива, алкогольных напитков и вин.

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