Турция впервые приняла российскую делегацию вместе с "депутатами" от Крыма

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой "Европейскую правду".

Об официальном приеме утверждает российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующей встречи.

Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Российское издание публикует фотографию с этого приема.

Напомним, до сих пор Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими аннексированный Крым.

Вскоре в МИД Украины отреагировали на информацию о встрече "депутатов" с аннексированного РФ Крыма с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Послы Турции в Украине приглашены в МИД", - заявили в МИД.