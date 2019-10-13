В Великобритании открылся крупнейший в Европе магазин дисков и виниловых пластинок. ФОТО

Об этом говорится в пресс-релизе ритейлера, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В 2013 году HMV Group была на грани банкротства из-за затяжного снижения продаж дисков на фоне роста популярности онлайн-сервисов по продаже музыки и фильмов. В январе 2013 года компания перешла под внешнее управление, за время которого были закрыты все магазины в Ирландии, а также распродан бизнес в Гонконге и Сингапуре.

В апреле того же года компания была выкуплена инвестфондом Hilco за 50 млн фунтов.

Однако в конце 2018 года HMV вновь оказалась под внешним управлением, а в феврале текущего года ее выкупила канадская Sunrise Records, принадлежащая бизнесмену Дагу Патману. Он вложил в ритейлера 10 млн фунтов и начал процесс реструктуризации, в том числе делая ставку на открытие крупных магазинов по продаже музыки и фильмов на физических носителях.