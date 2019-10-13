Carlsberg показала прототип экологичной бутылки из бумаги. ФОТО

Об это сообшает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Еще в 2015 году компания объявила о начале работы над новым типом упаковки для пива, которая бы заменила пластик, стекло и алюминий. Свою работу Carlsberg проводит совместно с другими крупными компаниями рынка потребительских товаров, например, с Coca-Cola и L`Oreal.

Показав прототипы "бумажных" бутылок, Carlsberg отметила, что с технической точки зрения их производство не очень сложно. Компании необходимо провести тщательные тесты на прочность тары, а также убедиться в том, что она не влияет на вкус напитка, находящегося внутри. О сроках полноценного запуска такой тары на рынок пока не сообщается.