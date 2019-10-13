Госналоговая служба с начала года перечислила в бюджеты 706 миллиардов

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы увеличиваем налоговые поступления адекватно росту экономики. Это означает, что не создается давления на налогоплательщиков", - прокомментировал эту статистику председатель ГНС Сергей Верланов.

Он отметил, что ГНС должна мыслить на перспективу - категориями квартала, постоянно повышать эффективность своей работы.

"У нас есть вполне реальные ресурсы, для того, чтобы обеспечивать выполнение индикативных показателей без давления на бизнес", - отметил Верланов.

В частности, на селекторном совещании речь шла о повышении качества аналитической работы, были определены конкретные секторы экономики и операции, которым будет уделяться повышенное внимание налоговых органов. В частности, что касается контроля за уплатой НДС речь идет о компаниях, которые заявляют значительные суммы для возмещения и декларируют убытки, формируют налоговый кредит на уровне налогового обязательства и манипулируют отчетностью.

В четвертом квартале ГНС должен обеспечить поступления в размере 123,2 млрд грн, что на 17,6% больше, чем в октябре-декабре 2018 года.

"Задачу на четвертый квартал я вижу исполняемой, тяжелой, напряженной, но исполняемой. Должны показать, что такое настоящая аналитическая работа и что такое работа с рисковыми плательщиками", - резюмировал Верланов.