Кабмин выделил 1 миллиард на выплату зарплат шахтерам

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Одобренные правительством изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Рады с просьбой как можно быстрее их рассмотреть и поддержать.

Кабмин также поручил "Нафтогазу Украины", "Укрзализныце", "Укрпоште" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

Имущество, которое будет определено как избыточное, или непрофильное для деятельности - продать, или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через "ProZorro.Продажи".

Правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для теплокоммунэнерго в Донецкой и Луганской областях (подконтрольна территория) для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов.