Переговоры Украины с МВФ могут остановиться из-за Коломойского и "Приватбанка", – Рожкова

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

При новом президенте Владимире Зеленском правительство ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ на замену истекающего в начале января Stand-by объемом $3,9 миллиарда.

Рожкова сказала в интервью во время поездки в Нидерланды на этой неделе, что размер программы может быть увеличен до $8 миллиардов.

Но прежде Киев должен разрешить спор с Игорем Коломойским, одним из самых влиятельных украинских магнатов, который борется за отмену принятого в 2016 году при поддержке МВФ решения о национализации ПриватБанка, крупнейшего кредитора Украины.

Коломойский говорит, что банк был национализирован под фальшивым предлогом и яростно оспаривает оценку центрального банка о плачевном финансовом состоянии ПриватБанка на момент его передачи в руки государства.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка, - сказала Рожкова. Это для них и для международного сообщества красная линия".

Она предупредила об "огромной опасности" для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом.

Проблема ПриватБанка должна быть решена не путем расчетов с бывшими собственниками.

"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", - сказала она.

Рожкова сказала, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года.

"МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости ПриватБанка и независимости Национального банка Украины".

С момента начала президентской предвыборной кампании в этом году деловые связи Зеленского с Коломойским были под пристальным вниманием. Зеленский отвергал предложения о том, что он поможет бизнесмену вернуть себе ПриватБанк или получить компенсацию.

В четверг он заявил на пресс-конференции, что готов обсудить судьбу ПриватБанка с Коломойским, но подчеркнул, что будет защищать интересы государства.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не убежден в стремлении к реформам при Зеленском. "Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти".

В сентябре в своем заявлении МВФ не упомянул ПриватБанк или Коломойского, но отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, уменьшить влияние олигархов на экономику и минимизировать понесенные "расходы налогоплательщиков".

В серии судебных процессов Коломойский пытается вернуть себе контроль над ПриватБанком.

"К сожалению, я не доверяю нашей судебной системе, потому что система не была реформирована", - сказала Рожкова.

На следующей неделе суд в Киеве должен вынести решение по иску с целью отменить национализацию и вернуть управление банком его бывшим владельцам, которых Рожкова обвиняет в грубых злоупотреблениях.

Рожкова заявила, что она не очень надеется на выводы суда, и предупредила, что решение против национализации может испортить настроения инвесторов.

"Влияние на рынки будет негативным и немедленным, и в этой ситуации мы не сможем продолжать работать с МВФ в рамках предварительного соглашения, потому что МВФ нужна (ясность)", - сказала она.

"Это огромная опасность для Украины".

Рожкова сказала, что президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию. Он должен выйти и сказать: "Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны ... и что, согласно закону, банк не может быть возвращен существующим акционерам".

Центральный банк заявляет, что из-за сомнительной практики кредитования ПриватБанк оказался с дырой в капитале на сумму около $5,6 миллиарда. Коломойский оспаривает эти выводы. Зеленский встретился с Коломойским публично в сентябре, а через несколько дней Коломойский сказал журналистам, что видит возможность для компромисса по ПриватБанку.