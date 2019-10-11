Минцифры представило проекты по развитию малого и среднего бизнеса

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан, презентуя проекты команды Минцифры представителям компаний, тесно сотрудничающих с сектором МСБ, передает БизнесЦензор.

В свою очередь создание образовательной платформы по цифровым навыкам и компетенциям поможет каждому гражданину Украины достичь своей цели: базовая цифровая грамотность позволит комфортно проживать в стране и пользоваться всеми услугами онлайн. Цифровая грамотность учителей позволит использовать новые методики и сервисы в обучении; предпринимателей – проходить обзорные курсы из необходимых тем. Молодые специалисты, имеющие необходимый набор цифровых компетенций, смогут легче преодолевать барьер трудоустройства.

"Консалтинг-зона для предпринимателей как проект имеет две большие составляющие: онлайн-платформа и оффлайн-хабы в каждом регионе. Представьте себе место, куда может прийти каждый предприниматель малого и среднего бизнеса, где будут работать эксперты из разных отраслей (систематизация бизнеса, финансовый менеджмент, HR, маркетинг, продажи и так далее), и сможет получить консультацию эксперта", – отметила Ионан и добавила, что на онлайн-платформе предприниматель будет получать консультацию с помощью онлайн-сервиса видеозвонков, также будет функционировать контакт-центр для обращения по вопросам технического характера.

Заместитель министра отметила, что сейчас идет активная работа над разработкой этих проектов.

Еще одним амбициозным проектом является обучение 6 млн украинцев цифровым навыкам и компетенциям в течение трех лет. 70% среди них – это граждане в возрасте от 30 до 60 лет.

Планируется, что это будет онлайн-платформа, которая будет объединять авторские и партнерские курсы по цифровой грамотности. Опираться в Министерстве намерены на европейскую рамку цифровых компетенций, что определяет необходимые уровни и компетенции в турбулентном мире, в частности – грамотность и поиск, коммуникация и коллаборация онлайн, создание контента, безопасность, решение проблем. На платформе можно будет пройти тест для определения уровня своих цифровых навыков и компетенций. Платформа сразу подскажет, какого уровня не хватает, и предложит соответствующее обучение. Курс будет бесплатным и доступным для всех.